Renoir, Monet, Pissarro... 58 chefs-d'œuvre impressionnistes du musée d'Orsay s'invitent à Tourcoing

La grande fête de l'impressionnisme se vit partout en régions. À Tourcoing, dans le Nord, le MUba Eugène Leroy s'intéresse au lien entre les impressionnistes et la nature.

Dès le 16 mars, les salles du musée vont s'éclairer de 58 toiles de maîtres issues du musée d'Orsay. Signés Monet, Sisley, Renoir, Pissarro, Cézanne, Caillebotte, Signac, Gauguin ou Bonnard, ces tableaux racontent la naissance du paysage impressionniste et la spécificité du regard posé par les artistes du XIXe siècle. C'est la première fois que de si grands noms de l'histoire de l'art sont exposés au MUba. "Peindre la nature", au MUba de Tourcoing. . (FRANCE 3 NORD-PAS-DE-CALAIS / L. Haffaf / JM. Vasco / R. Pohier)

Sous les yeux des responsables du musée de Tourcoing, les œuvres sont progressivement accrochées aux cimaises. Ici, une boîte ouverte dévoile le Champ de bananiers (1881) d’Auguste Renoir. Là, millimètre par millimètre, l’Effet de neige à Vétheuil (1879) de Claude Monet prend délicatement place au mur. Un peu plus loin, un exemplaire des Meules, fin de l'été (1891) du même Claude Monet où la lumière douce des couleurs pastel attire le regard.

"Il va en réaliser d'autres au début de l'hiver où les meules sont entièrement recouvertes de neige. Il y a chez Monet tout ce travail d'observation quasiment méditatif. Il y a quelque chose de très contemplatif dans ces œuvres, et finalement, le sujet est presque secondaire", détaille Mélanie Lerat, directrice du MUba.

Ces peintures nous plaisent parce qu'elles sont immédiates. Il y a ce travail de la touche et de la couleur qui font de ces œuvres des peintures très chatoyantes et très agréables. Mélanie Lerat directrice-conservatrice du MUba

Toutes ces peintures nous racontent aussi la France de la fin d'une époque à travers ses paysages. De la végétation étoffée de Renoir où l’on peine à distinguer l’architecture d’un pont, aux sujets plus réalistes de Sisley.

"Il figure parmi les premiers à avoir regardé la banlieue parisienne, les bords de mer, la campagne en essayant de chercher ce qu'il y avait de beau et poétique dans ces paysages qui nous semblent familiers", indique Paul Perrin, directeur de la conservation et des collections du musée d'Orsay.

L'impressionnisme à travers les époques

Toutes les galeries du MUba déclinent le fil de l'impressionnisme. La première salle explore le creuset du paysage réaliste et le développement de la peinture de plein air. Une deuxième section de l’exposition met en lumière les "motifs" de prédilection des impressionnistes comme les bords de Seine et son activité fluviale, les campagnes d’Île-de-France, les jardins et la villégiature.

La troisième partie montre comment, à partir des années 1880, les impressionnistes, et particulièrement Monet, se concentrent progressivement sur des paysages "purs" et sur des effets atmosphériques et lumineux toujours plus complexes. La quatrième étape de l’exposition aborde l’évolution de l’art du paysage après l’impressionnisme. De Seurat à Mondrian en passant par Redon, Gauguin ou Bonnard, ces peintures entrent en résonance avec nos préoccupations actuelles. Elles illustrent aussi la manière dont les impressionnistes ont ouvert la voie à d'autres audaces picturales.

La visite s'achève sur cette même notion de transmission avec un dialogue inédit entre le chef-d’œuvre tardif de Monet, Saule pleureur, réalisé entre 1920 et 1922, et une peinture d’Eugène Leroy (1910-2000), artiste originaire de Tourcoing.

150 ans d'impressionnisme

Cette exposition exceptionnelle est possible grâce à la célébration du 150e anniversaire de l’impressionnisme initiée par le musée d’Orsay. L'incontournable musée parisien a proposé à plusieurs sites en région d’accueillir des œuvres emblématiques de sa prestigieuse collection pour créer une chaîne d’événements et pour dialoguer avec les fonds des institutions intéressées par cette proposition.

La région des Hauts-de-France accueille aussi au musée de La Piscine de Roubaix deux sculptures de Degas et trois tableaux de Renoir et Pissarro.

L’exposition 𝙋𝙚𝙞𝙣𝙙𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙣𝙖𝙩𝙪𝙧𝙚. 𝙋𝙖𝙮𝙨𝙖𝙜𝙚𝙨 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙣𝙞𝙨𝙩𝙚𝙨 𝙙𝙪 𝙢𝙪𝙨𝙚́𝙚 𝙙’𝙊𝙧𝙨𝙖𝙮 fleurira au MUba Eugène Leroy en mars 2024.



🗓️ Du 16 mars au 24 juin 2024#150impressionnisme#150impressionnismeHdF #PrintempsImpressionnisme #MUba pic.twitter.com/pYVQOdKErd — MUba Eugène Leroy (@mubaeugeneleroy) February 13, 2024

Exposition "Peindre la nature. Paysages impressionnistes du musée d'Orsay" au MUba Eugène Leroy du 16 mars au 24 juin 2024. Ouvert tous les jours sauf le mardi de 13h à 18h.