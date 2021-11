Vrai ou fake L'ostéopathie a-t-elle de véritables bienfaits médicaux ?

franceinfo

Pour soulager les problèmes de dos, certains Français se rendent chez l'ostéopathe, un métier qu'exerce Valérie Kohl. "Les patients qui consultent voient une diminution de la douleur, voire même une absence de la problématique par la suite", souligne l'ostéopathe. La pratique n'est pourtant pas reconnue par l'ordre des médecins. "On n'est pas là pour détourner les patients de la médecine", explique Valérie Kohl, pour qui ostéopathie et médecine traditionnelle ne sont pas incompatibles.



Un complément bénéfique

De nombreuses études sont sorties sur le sujet, mais aucune n'est assez solide pour prouver scientifiquement les bienfaits. Le professeur François Rannou, chef du service de médecine physique et de réadaptation à l'Hôpital Cochin, a mené une étude sur 400 patients souffrant de problèmes de dos. Selon lui, l'ostéopathie n'est plus efficace qu'un placebo et dénonce une absence de théorie médicale dans l'ostéopathie. "Il n'y a pas de lien moléculaire, biologique, tissulaire des organes avec l'ostéopathie." Le ministère de la Santé ne reconnaît pas l'ostéopathie comme une pratique médicale ou paramédicale. Les honoraires sont donc libres et non pris en charge par l'Assurance Maladie. Mais l'Etat estime que l'ostéopathie peut être bénéfique pour le patient, en complément de la médecine traditionnelle.