Santé : une enquête alerte sur les dépassements d'honoraires chez les spécialistes

Chez les médecins spécialisés, les dépassements d’honoraires deviennent de plus en plus élevés et fréquents. L’association UFC-Que choisir s'inquiète de ces pratiques après la parution d'une enquête, jeudi 22 février.

De plus en plus de médecins spécialistes facturent des dépassements d’honoraires. Les sommes, au-delà du tarif de la sécurité sociale, sont rarement remboursées par les mutuelles. "J’ai deux de mes enfants, dont mon fils, qui sont suivis par un trouble attentionnel par un médecin psychiatre. On a un reste à charge de plus de 70 euros, par consultation", indique une mère de famille. Une enquête analyse les tarifs L’association UFC-Que Choisir a ciblé les tarifs de huit spécialités libérales en 2022. Plus de la moitié de ces professionnels pratiquent des dépassements d’honoraires. Une consultation dermatologique coûtait en moyenne 51 euros dans le Rhône et 70 euros à Paris, soit bien loin du tarif de base de 30 euros, pratiqué dans la Meuse. Les disparités inquiètent l’association, qui souligne que le principal risque "est celui d’un renoncement aux soins pour raisons financières".

