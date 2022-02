Ehpad : quelles différences entre les établissements privés et publics ?

Selon les dernières données fournies par l’Insee et la direction des statistiques concernant les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, il y a actuellement 7 500 Ehpad sur le territoire français. Ils accueillent au total 600 000 résidents. 50% des Ehpad sont publics dont 30% dépendent directement des collectivités locales et 20% sont rattachés à un hôpital public. Pour ce qui est du secteur privé, 30% des Ehpad sont des établissements à but non lucratif gérés par des associations et 20% sont à but lucratif.

Des tarifs différents entre le privé et le public

Il existe un encadrement qui comprend d’un côté ceux qui sont au contact permanent des pensionnaires : les infirmiers, les aides-soignants et autres soignants, et de l’autre la direction, l’administration, les médecins et les services généraux. Dans les Ehpad privés à but lucratif, il y a 53 encadrants dont 25 soignants pour s’occuper de 100 résidents. Dans ceux à but non lucratif, ils sont 63 encadrants dont 24 soignants. Les Ehpad publics comptent plus de personnel : les établissements publics hospitaliers comptent en moyenne 68 encadrants dont 30 soignants. Pour les Ehpad publics gérés par les collectivités locales, 70 encadrants dont 25 soignants sont présents pour 100 résidents. En moyenne, une chambre dans un Ehpad public coûte 1 800 euros par mois. Dans le privé, les résidents doivent débourser chaque mois entre 2 500 et 3 000 euros.