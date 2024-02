Dépassements d'honoraires : la chargée de mission santé à UFC-Que Choisir souhaite que la Sécurité sociale "prenne davantage de contrôle" sur les tarifs de base

Les dépassements d'honoraires sont toujours plus fréquents chez les spécialistes, comme les gynécologues, dénonce UFC-Que Choisir. Maria Roubtsova, chargée de mission santé au sein de l'association, est l'invitée du 12/13 info, jeudi 22 février.

L'association UFC-Que Choisir alerte sur l'ampleur des dépassements d'honoraires chez les médecins spécialistes en France. "On a regardé huit spécialités parmi les plus présentes en médecine libérale, et on a trouvé que les gynécologues étaient les champions des dépassements, puisque sur le territoire national, le dépassement moyen pour les gynécologues est de plus de 20 euros", détaille Maria Roubtsova, chargée de mission santé à UFC-Que Choisir, dans le 12/13 info du jeudi 22 février. Concernant ces huit spécialités, Maria Roubtsova note par ailleurs qu'"il y a des grandes inégalités, puisque les honoraires moyens varient du simple au double selon les départements".



Un tarif de base "censé refléter le juste prix des consultations"

Comment limiter ces dépassements ? "C'est le tarif de base de la Sécurité sociale qui est censé refléter le juste prix des consultations. Les négociations entre les médecins libéraux et l'Assurance maladie sont en cours", explique tout d'abord Maria Roubtsova. "On souhaiterait qu'à cette occasion, la Sécurité sociale prenne davantage de contrôle sur les tarifs", en les revoyant "éventuellement à la hausse, si besoin dans certaines spécialités", afin de "récompenser les médecins qui respectent le tarif de base", demande-t-elle. La chargée de mission santé à UFC-Que Choisir réclame par ailleurs "davantage de plafonnement des dépassements".