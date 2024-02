Autoroute A69 : le rapporteur de l’ONU se rend sur place pour observer les méthodes de maintien de l’ordre

La situation est si tendue entre les opposants au projet de l’autoroute A69 et les autorités que l’ONU se rend sur place, jeudi 22 février. Le rapporteur spécial pour les défenseurs de l’environnement sera présent sur le chantier, après avoir dénoncé des méthodes alarmantes de maintien de l’ordre.

Haut perchés, ils se font appeler les écureuils. Des militants vivent depuis plusieurs jours dans des cabanes à Saix (Tarn). Ils se battent contre l’abattage des arbres qui se dressent sur le chantier de l’A69. Les autorités souhaitent les déloger. Pour tenter de les faire descendre, une nacelle a été dépêchée. Les militants ont créé une zone à défendre (ZAD), Crém’arbre, devenue l’un des épicentres de la bataille pour l’environnement.

Des tensions avec les forces de l’ordre

Les tensions sont parfois vives entre les forces de l’ordre et les militants, qui échangent jets de pierres et grenades lacrymogènes. "Ça me rend triste de voir que cette zone est considérée comme à fort enjeu écologique, et qu’on envoie des gaz lacrymogènes dedans, alors qu’il y a des espèces protégées", déplore Thomas Braille, fondateur du groupe national de surveillance des arbres. La construction de l’A69 mobilise au-delà des frontières françaises : il y a un peu plus d’une semaine, la militante écologiste suédoise Greta Thunberg s’est rendue sur place.