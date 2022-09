Santé : comment faire pour détecter les insuffisances cardiaques ?

L’Assurance Maladie lance une campagne cette semaine pour inciter au dépistage de l’insuffisance cardiaque. Cette maladie est beaucoup plus répandue qu'on ne le croit. Ainsi, dans les bases de l’Assurance Maladie, on trouve plus de 846 000 malades diagnostiqués avec une insuffisance cardiaque, "alors qu’il y en a probablement un million et demi en France", selon le journaliste et médecin Damien Mascret. Cela signifie que plus de 600 000 personnes ont, sans le savoir, une insuffisance cardiaque, un cœur qui se fatigue.

Quatre symptômes

Pour détecter une insuffisance cardiaque, il faut tout simplement repérer les premiers symptômes. Ils sont au nombre de quatre explique Damien Mascret : "D’abord l’essoufflement, au moindre effort et parfois même quand on est allongé. La prise de poids rapide, quelques kilos en quelques jours. C'est de la rétention d'eau, y en a un peu dans les poumons, ça fait tousser. Les œdèmes des jambes, souvent ça commence par les chevilles qui gonflent. Et une fatigue intense."