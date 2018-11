Qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque, cette maladie qui touche 1,5 million de Français ?

Combien de personnes sont touchées par l'insuffisance cardiaque ? "En France, la maladie touche 1,5 million de personnes", précise la journaliste Valérie Heurtel, sur le plateau de France 2. "C'est le cœur qui a du mal à pomper le sang, autrement dit à faire son travail. Il n'arrive plus à répondre aux besoins de l'organisme", explique la journaliste.

Quatre signes alertant

Quels sont les signes qui doivent alerter ? "C'est une maladie qui est difficile à dépister. Il y a quatre signes qui doivent vous alerter. La fatigue d'abord est souvent le premier symptôme, un essoufflement après l'effort ou même au repos, les pieds qui gonflent ou encore une prise de poids inexpliqué, il faut tout de suite consulter. Mais la fatigue et le poids, on a tendance à mettre ça sur le compte de l'âge", précise la Valérie Heurtel. "Il y a alors des traitements. Il faut aussi modifier les mauvaises habitudes et surveiller son alimentation : moins de sel, moins de gras, arrêter l'alcool et le tabac", conclut la journaliste.

