Alerte rouge à la rougeole !

Benjamin Vanherzecke a frôlé la mort. "Il n'y a plus le regard sur la vie, on se dit qu'on peut y passer à 32 ans juste pour une histoire de vaccin ou de rougeole. J'étais incapable de me lever, je ne tenais pas debout." Cinq jours passés en réanimation, avec des maux de tête et de la fièvre (41°C). Benjamin ne sait pas où il a attrapé la rougeole, mais il sait qu'il n'était pas vacciné. Son médecin généraliste a même cru qu'il allait "y passer".

Car la rougeole est le virus le plus contagieux au monde, sept fois plus que la grippe ou Ebola. Une personne peut en contaminer 20 autres. 170 pays ont été touchés par une hausse du nombre de malades de 300 % par rapport à l'an dernier.

Refus du vaccin

Mais alors pourquoi continue-t-il à se propager ? Certains médecins ont lancé un mouvement de défiance vis-à-vis du vaccin. Ils mettent en garde contre des problèmes qui pourraient affecter le "système neveux". Sauf que les risques sont faibles et qu'ils n'ont jamais pu être quantifiés.

Un mouvement antivaccins a aussi vu le jour. Des parents jugent que le vaccin est plus dangereux que virus lui-même.

Des parents ont peur que leurs enfants deviennent autistes. Une théorie lancée par un médecin anglais dont les résultats de thèses se sont révélés faux.

Aujourd'hui, le virus est l'un des plus surveillés au monde.