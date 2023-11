Santé : pourquoi de telles pénuries de médicaments ?

Durée de la vidéo : 1 min

Plus de 3 500 médicaments seraient aujourd’hui en rupture ou en risque de rupture en France. Parmi eux, de nombreux antibiotiques.

C’est une scène désormais tristement banale dans les pharmacies : des clients avec une ordonnance, pour un antibiotique en rupture de stock. Comme durant l’hiver 2022, trouver de l’amoxicilline relève du parcours du combattant. Le ministère de la Santé accuse les grosses pharmacies de faire des stocks. Pour les pharmaciens, le problème est ailleurs. "Le ministre affirme qu’il y a des stocks, et qu’ils sont dans les laboratoires. Nous lui disons : libérez ces stocks. Il n’y a pas d’autres solutions", réagit Valérie Ollier de Lecluse, pharmacienne à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Plus de 3 500 ruptures

Cet antibiotique n’est qu’un exemple de rupture. Plus de 3 700 ont été signalés l’an dernier, souvent à cause de problèmes de production. Par exemple, celui des antibiotiques anciens, mais toujours très utilisés. "Les prix ont beaucoup baissé sur ces molécules. Donc les grands laboratoires pharmaceutiques n’ont plus envie de les produire, préfèrent des molécules innovantes, qui sont, elles, beaucoup plus chères, beaucoup mieux remboursées, et donc beaucoup mieux payées aux laboratoires", explique Nathalie Coutinet, économiste à l’université Sorbonne Paris Nord. Parmi les solutions avancées, des productions rapatriées en Europe.

Parmi Nos sources :

Agence de Sécurité du Médicament

Liste non exhaustive.