Pénuries de médicaments : les laboratoires sanctionnés, une bonne idée ?

Les pénuries de médicaments sont un fléau qui sévit déjà depuis plusieurs années. Mais les sanctions contre les laboratoires qui ne produiraient pas de stocks de sécurité suffisants ne font pas tout.

Pas un jour ne passe sans que Yorick Berger, pharmacien et secrétaire général du Syndicat des pharmaciens de Paris, ne soit confronté au problème des pénuries de médicaments. Selon lui, les médicaments manquants représentent plus de 1 000 références. "Ça repart plus vite que ça rentre", dit-il. Et de pointer des risques pour le patient dont le traitement est interrompu.

11 grands laboratoires sanctionnés

L'Agence nationale du médicament (ANSM), vient d'infliger plus de 8 millions d'euros d'amende à 11 laboratoires, dont Sanofi. Nathalie Cautinet, économiste de la santé, ne croit pas que les sanctions sur les stocks insuffisants des laboratoires mettent fin au problème : "Ce n'est pas seulement une question de disposer de stocks, mais aussi de principes actifs, d'avoir suffisamment d'usines", fait-elle remarquer.