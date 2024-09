Assurances : des tarifs en hausse en 2025

Les tarifs des assurances vont augmenter en 2025, qu'elles concernent les habitations, les automobiles ou la santé. Entre 10% et 12% de hausse sont attendues pour les assurances habitation.

24 heures après l'inondation qui a frappé le centre-ville de Cannes (Alpes-Maritimes), l'heure est au bilan des dégâts dans la matinée du mardi 24 septembre. Beaucoup de véhicules ont subi la montée de l'eau. Tous ne pourront pas repartir. Ces événements climatiques de plus en plus fréquents coûtent cher aux assureurs, avec plus de 6,5 milliards d'euros de dégâts en 2023.



Des hausses de 6% à 8% pour les assurances santé

Il s'agit de la troisième pire année en 40 ans, ce qui explique en grande partie l'augmentation des cotisations en 2025 pour nos assurances habitation. Entre 10% et 12% de hausse sont attendues. Un surcoût qui pourrait s'appliquer d'abord aux habitants des régions les plus touchées. Des hausses de 6% à 8% sont également attendues du côté des assurances santé en 2025. La revalorisation des tarifs des consultations est notamment en cause. Enfin, les tarifs des assurances auto devraient eux aussi grimper, cette fois en raison du coût de plus en plus élevé des pièces détachées.

Parmi nos sources :

Facts & Figures, cabinet de conseil en stratégie et en management spécialisé sur le secteur de l'assurance et de la protection sociale en Europe

abinet de conseil en stratégie et en management spécialisé sur le secteur de l’assurance et de la protection sociale en Europe Fédération France Assureurs, représentation des sociétés d'assurance et des acteurs du secteur

L'Argus de l'Assurance, publication spécialisée

