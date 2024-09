Environnement : une grande partie des mers intérieures menacée d'assèchement Durée de la vidéo : 2 min Environnement : une grande partie des mers intérieures menacée d'assèchement Environnement : une grande partie des mers intérieures menacée d'assèchement (France 2) Article rédigé par France 2 - S. Lanson France Télévisions JT de 20h France 2

L'assèchement des mers intérieures et des lacs se ressent déjà en Asie centrale et occidentale. La cause principale de cette situation n'est autre que l'activité humaine, explique la journaliste Sophie Lanson.

La quasi-disparition de la mer d'Aral, en Asie centrale, n'est qu'une partie visible d'un problème environnemental d'ampleur. "Plus de la moitié des mers intérieures, des lacs, des réservoirs d'eau ont perdu de l'eau en 30 ans", explique la journaliste Sophie Lanson, mardi 24 septembre, dans le "20 Heures" de France 2. L'effet du réchauffement climatique La mer Caspienne, qui "borde le Kazakhstan", explique Sophie Lanson, pourrait par exemple "perdre jusqu'à un quart de sa surface actuelle d'ici la fin du siècle". Le niveau de la mer Morte, située entre Israël et la Jordanie, "a chuté de 45 mètres en 50 ans", ajoute la journaliste. Sophie Lanson énumère les principales causes de ces catastrophes : "Les barrages, qui retiennent l'eau" et "l'impact du changement climatique". Parmi nos sources : Revue Science Revue Nature Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) The Jordan Times Magazine Sciences et Avenir Liste non exhaustive.