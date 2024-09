Logements sociaux : les bailleurs manquent d'argent public pour rénover et construire

Les bailleurs de logements sociaux sont confrontés à la réduction des financements de l'État. À Montreuil, les façades d'une cité historique ont pu être rénovées, mais le reste des travaux est en suspens. Les habitants et le bailleur dénoncent des zones "proches de l'insalubrité".

Les briques rouges des logements sociaux de Montreuil (Seine-Saint-Denis) sont un symbole du passé ouvrier de la ville. Le bailleur social a décidé il y a quelques années de rénover ces immeubles vieux de presque 100 ans. "Ce sont environ 128 logements sur cette cité, et autant de ménages qui doivent bénéficier de ces améliorations dans leur quotidien", explique Florent Gueguen, président d'Est Ensemble Habitat. Ici, le coût de la réhabilitation s'élève à 8 millions d'euros.

Des espaces "proches de l'insalubrité"

Les façades ont été restaurées mais le bailleur a dû faire des choix, faute de provisions suffisantes, et certains travaux prennent du retard. La rénovation des parties communes attendra. "Les sols sont dans leur jus depuis les années 1930", poursuit-il, évoquant certaines parties "proches de l'insalubrité". Corinne Chaumont habite les lieux depuis plus de 20 ans. Sa cuisine et sa salle de bains ont été rénovées, mais l'état de la cage d'escalier l'agace. "J'ai l'impression qu'on est mis de côté. On vient d'un logement social, donc on doit accepter la chose telle qu'elle est", dénonce-t-elle. Depuis 2017, l'État a réduit ses financements de 14 milliards d'euros, d'après l'Union sociale pour l'habitat. Les bailleurs sociaux doivent choisir entre rénover et construire.