VIDEO. Cinq choses à ne pas faire si vous avez un rhume

Vous, vous n'avez pas suivi à la lettre nos sept conseils pour ne pas tomber malade et vous avez attrapé un rhume carabiné. En cette fin d'automne grise, froide, venteuse et pluvieuse, vous êtes tenté de rester au fond de votre lit et de vous gaver de médicaments. Grossière erreur. Pour vous aider, franceinfo a listé les cinq choses à ne pas faire lorsque vous êtes enrhumé.

Ni grog, ni médicament antirhume à outrance

Renoncez au bon vieux grog. Si les boissons chaudes (tisanes et bouillons notamment) sont recommandées, car elles permettent d'éviter la déshydratation, l'ajout d'alcool est déconseillé, les boissons alcoolisées fragilisant l'organisme et faisant chuter la température de votre corps.

Inutile de vous ruer à la pharmacie et d'y acheter tous les médicaments antirhume vendus sans ordonnance. La plupart de ces médicaments sont, au mieux, peu efficaces et, au pire, peuvent s'accompagner d'effets secondaires indésirables, selon l'enquête de 60 Millions de consommateurs.

Ni poignée de main, ni bise

Rester couché au lit n'est pas non plus conseillé, souligne E-santé.fr, car cela accentue la sensation de fatigue. Au contraire, il est préférable de sortir de chez soi et de reprendre des activités peu fatiguantes, dès qu'on s'en estime capable. Cela stimule les défenses naturelles.

Mais si vous sortez et que vous rencontrez des amis, évitez les poignées de main et les bises, qui risquent de propager les virus. Surtout si vous rendez visite à de jeunes enfants ou à des personnes âgées… ou malades. Enfin, c'est peut-être le moment d'arrêter de fumer. Entre autres maux, la fumée de cigarette aggrave les symptômes du rhume en agressant les muqueuses.

Bref, prenez votre mal en patience. Un rhume dure en général entre sept et dix jours. Avec ou sans médicament.