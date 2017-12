VIDEO. Rhume, grippe, gastro : sept conseils pour ne pas tomber malade

Vous avez la goutte au nez, la gorge qui pique ou pire des maux de tête, la nausée, voire de la fièvre ? Pas de doute, vous êtes malade. Pourtant, éviter d'attraper un rhume, ou pire la grippe ou une gastro-entérite, ce n'est pas si compliqué. Voici les septs conseils de franceinfo pour ne pas tomber malade en ce début d'automne.

Une bonne hygiène

Tout d'abord, il faut toujours bien se laver les mains, car 80% des microbes se transmettent par le toucher, a rappelé l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) en 2013. Après être allé aux toilettes, en sortant des transports en commun, avant de cuisiner ou de manger, ou après s'être mouché, un lavage des mains méticuleux est indispensable.

Ensuite, il faut se nettoyer le nez régulièrement à l'aide d'une solution adaptée, car les muqueuses nasales sont la porte d'entrée du rhume dans votre organisme. Un sommeil de qualité est une assurance supplémentaire de ne pas tomber malade. Dormir moins de six heures par nuit multiplie par quatre le risque de s'enrhumer, selon une étude d'universitaires américains, publiée dans la revue Sleep en 2015.

Du sport, des fruits et des légumes

Il est aussi recommandé de faire du sport. Trente minutes d'exercice physique par jour suffisent à oxygéner le corps et à évacuer les toxines, notamment par la transpiration. Mangez sainement. Les fruits et légumes apportent les vitamines, minéraux et oligo-éléments dont le système immunitaire a besoin. Faites le plein de vitamine D, qui renforce les défenses immunitaires. Et aérez votre foyer ou votre bureau pour renouveler et assainir l'air ambiant.