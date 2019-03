Juste après la pause-déjeuner, un petit café et ça repart. Et pourquoi pas ralentir avec une sieste ? À Paris, c'est devenu une habitude pour ces jeunes entrepreneurs. Deux jeunes entrepreneuses ont inventé ces tentes et les vendent aux entreprises en plus d'heures de formation sur le sommeil.

En Chine, les siestes dans la constitution

80% des Français ressentent de la fatigue en journée, pourtant seuls 12% des chefs d'entreprise sont favorables à la sieste au travail. On est loin des habitudes prises notamment en Chine, où le droit à la sieste au travail est inscrit dans la constitution. Là-bas, tous les secteurs la pratiquent. Une habitude tellement ancrée que lorsqu'ils font leurs courses dans des magasins d'ameublement par exemple, certains Chinois n'hésitent pas à profiter des lits et canapés pour piquer un petit roupillon. D'après une étude de la Nasa, vingt minutes de sieste permettent d'augmenter de 30% la productivité.

