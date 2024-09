Santé : bientôt un vaccin en spray contre la grippe ?

Les États-Unis viennent de délivrer l'autorisation d’un spray nasal pour se vacciner seul contre la grippe, qui sera disponible dès l'automne. Il est en cours d’évaluation pour la France. Explications.

Se faire vacciner contre la grippe sans piqûre, avec un spray nasal, ce sera bientôt possible. Dans une pharmacie de Toulouse (Haute-Garonne), les clients sont emballés. "Bonne idée, ça évite d’être piqué", confie un homme. Pour l’heure, c’est uniquement possible aux États-Unis. Les personnes de moins de 50 ans peuvent y être vaccinées grâce à une pulvérisation dans le nez. Dès l’automne, il sera possible de se l’administrer seul, à la maison.

En cours d’évaluation en France

En France, le vaccin nasal est en cours d’évaluation. Selon les informations de France Télévisions, il devrait s’adresser aux enfants et adolescents de deux à 18 ans, le public pour lequel il est le plus efficace. "Ce sera toujours probablement fait par les professionnels de santé (…). Pour la grippe par un médecin, la sage-femme, l’infirmier, le pharmacien. Ce sera probablement la même chose en France lorsque le vaccin par pschitt sera autorisé", éclaire le médecin et journaliste Damien Mascret.