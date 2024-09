Gaspillage alimentaire : une agricultrice ariégeoise fait recette en valorisant les produits locaux dans son épicerie

L. Chavy, V. Bouffartigue, C. Beauvalet

En Ariège, Christelle a trouvé une manière de faire fructifier les productions des exploitations des environs en les vendant dans son épicerie. "Une évidence", pour cette fille d'agriculteurs, qui a repris la ferme familiale.

Selon une nouvelle étude, chaque personne jette en moyenne un repas par semaine à la poubelle, soit 157 euros. Mais il existe des solutions pour moins acheter et ne plus gaspiller. Dans l'Ariège, avec sa roulotte, qui vient d'être sacrée "meilleure épicerie de France", Christelle valorise les circuits courts pour remettre l'accent sur l'essentiel. Dans les vingt mètres carrés de sa boutique, on retrouve un concentré des produits locaux : des "laitages, yaourts, confitures, miels, biscuits", énumère-t-elle, mais aussi du vin.

Ses 1 600 produits sont venus des fermes et des artisans de la région. Le tout est fabriqué dans un rayon de 60 kilomètres. Des produits qu'elle goûte elle-même.

"C'est une évidence"

Fille d'agriculteurs, Christelle a repris la ferme de ses parents. Elle élève 40 vaches et leurs veaux, et compte bien valoriser ses produits, comme ceux des exploitations alentour. "Avoir un endroit où vendre nos produits [...] c'est une évidence, on est étriqués de partout", commente-t-elle. Au total, 140 producteurs alimentent son commerce. Elle les connaît tous. Sa boutique est ouverte 7 jours sur 7.

À Bayonne (Pays basque), le circuit court fait lui aussi recette. Sept agriculteurs se sont associés pour créer leur propre supermarché. Celui-ci est alimenté par une centaine de fermes basques.