Tourisme : ouvrir une maison d'hôtes, un rêve accessible ?

C'est parfois le rêve d'une vie : ouvrir une maison d'hôtes. Mais dans les faits, est-ce si simple et surtout, rentable sur la durée ? Reportage dans l’Aude.

Corinne et Patrick Cachot ont ouvert leur table et chambres d’hôtes, dans l'Aude, au mois de mai. À 60 et 62 ans, ils ne pensent pas à la retraite. De 7 heures du matin au repas du soir, c’est un travail à plein temps. Pour leur maison vigneronne du XIXe siècle, ils ont investi 800 000 euros. Elle était aide-soignante, lui chef cuisinier, et ils souhaitaient travailler dans la convivialité.



Un complément de revenu mais des sacrifices

Ils sont ravis d’accueillir chez eux, malgré les contraintes. "Il y a l’entretien des extérieurs, de la piscine mais aussi des chambres, le nettoyage, j’ai aussi les courses à faire pour préparer les menus", détaille Patrick. Avec cinq chambres entre 100 et 135 euros la nuit, des dîners et des ateliers culinaires, les premiers comptes sont plutôt encourageants.



À Lattes (Hérault), Hélène Jean veut transmettre le mas viticole où elle est née à ses enfants. Pour faire vivre la maison, elle la partage depuis 15 ans. "Si on n'avait pas les chambres d’hôtes, (…) on serait incapable de garder ce lieu", assure-t-elle.