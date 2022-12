"On a passé le pic du Covid" mais "on n'est pas encore au pic de la grippe", avertit la présidente du Covars

L'épidémie de grippe se propage en France. Brigitte Autran, la présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) invite les Français à se faire vacciner.

"On a passé le pic du Covid" mais "on n'est pas encore au pic de la grippe", affirme la présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), Brigitte Autran, jeudi 29 décembre sur France Inter. L'immunologue appelle les Français à se faire vacciner pour se protéger des formes graves de la grippe. "Aujourd'hui, le nombre de cas de grippe a rattrapé le nombre de cas de Covid-19", chiffre Brigitte Autran, "on est à part égale. Le Covid-19 est en train de décroître. On n'est pas encore au pic de la grippe et donc il va y avoir encore plus de grippe dans les jours qui viennent".

"Il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner"

Une forme de grippe "sévère cette année", observe la présidente du Covars, parce qu'elle est "due majoritairement à un sous-type de virus, le H3N2, qui est pourvoyeur de plus de gravité". Mais Brigitte Autran insiste : pour se prémunir des complications liées à la grippe, le vaccin est la meilleure des solutions. Le virus H3N2 "est contenu dans le vaccin. Je voudrais rappeler à tout le monde que la vaccination anti-grippe est efficace contre cette forme grave de grippe. Il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner".

Le vaccin contre la grippe sert avant tout à protéger "contre les formes graves à 85-90%, c'est vraiment une efficacité majeure et la seule façon de protéger l'hôpital", souligne la scientifique, même si, elle le reconnaît, le vaccin "ne protège pas parfaitement bien de l'infection".