Épidémie de grippe : "Il faut que l'État engage des moyens importants" pour accompagner les personnes âgées à domicile, plaide le directeur de l'AD-PA

Face à l'épidémie de grippe qui connaît "une intensité très élevée" selon Santé Publique France, "le ministre de la Santé François Braun a raison d'appeler à la vigilance" notamment à l'égard des personnes âgées, estime ce jeudi 29 décembre sur franceinfo Romain Gizolme, directeur de l'AD-PA (Association des directeurs au service des personnes âgées). Il souhaite que le gouvernement double cette vigilance "de moyens notamment humains pour accompagner les personnes âgées qui vivent à domicile qui sont les plus à risque aujourd'hui". Romain Gizolme plaide ainsi pour que "l'État engage des moyens réels et importants" afin de faciliter la vaccination "qui permet d'éviter les formes graves de la grippe".

>> Grippe : trois questions sur l’épidémie qui sévit cet hiver

Le directeur de l'AD-PA regrette que les personnes âgées vivant à domicile "manquent d'accompagnement pour avoir de l'information, pour prendre des rendez-vous et trouver à se faire vacciner". Il ne considère pas pour autant que le risque soit écarté pour les personnes âgées qui sont en établissement, notamment en Ehpad. Alors que les 65 ans et plus représentent 42% des patients admis en réanimation, selon les dernières données de Santé Publique France, Romain Gizolme rappelle que "les personnes âgées sont un public particulièrement sensible, qu'elles vivent en établissement ou à domicile". La différence, c'est que les personnes âgées en établissement "bénéficient d'un accompagnement quotidien et, du fait des protocoles bien rôdés, d'une surveillance". "S'il y a une température élevée dans un établissement, les professionnels vont faire des tests pour détecter immédiatement s'il s'agit ou non d'une grippe" tandis que "les services à domicile, compte tenu des maigres moyens dont ils disposent, vont avoir des passages plus sporadiques à domicile et donc une difficulté plus complexe à suivre au quotidien", ajoute-t-il.

Rappel de la campagne de vaccination

Romain Gizolme recommande aux personnes âgées de se faire vacciner. Il lance également un appel au gouvernement pour "mobiliser suffisamment de temps et de professionnels pour accompagner les personnes âgées". Ce sont, selon le directeur de l'AD-PA, les deux "moyens de protection" contre la grippe. "Il faut tout faire pour éviter d'en arriver" aux mesures "drastiques mais délétères" de l'isolement et de la distanciation sociale qui avaient été mises en place au plus fort de la crise contre le coronavirus.