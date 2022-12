Grippe : le virus qui circule est "particulièrement virulent" estime un virologue

Etienne Decroly, directeur de recherches au CNRS à l’université d’Aix-Marseille, estime que la mutation du virus de la grippe qui circule cette année "échappe partiellement au vaccin".

"Le virus de la grippe qui circule cette année est particulièrement virulent" estime mercredi 21 décembre sur franceinfo Etienne Decroly, virologue et directeur de recherches au CNRS à l’université d’Aix-Marseille, alors que tous les indicateurs de la grippe dans toutes les classes d'âge en métropole continuent d'augmenter, d'après Santé publique France. Cette hausse se traduit par une "très forte augmentation" (118%) des hospitalisations, soit 1 506 personnes. Entre le 5 et le 11 décembre, seulement 692 personnes étaient hospitalisées.

franceinfo : Pourquoi la grippe est-elle particulièrement répandue cette année ?

Etienne Decroly : Il y a plusieurs raisons qui sont sous-jacentes. D'abord, le virus de la grippe qui circule cette année est particulièrement virulent. Il y a aussi une mutation, apparue dans le virus, qui échappe partiellement au vaccin. La vaccination n'est donc pas aussi efficace que ce que l'on pouvait escompter, c'est une difficulté. D'ailleurs, on sait que ces virus circulent annuellement et ça fait plusieurs années qu'on a eu des contacts réduits et qu'on a porté les masques. Donc le niveau d'immunisation a baissé dans la population et il y a un peu plus de sensibilité aux virus grippaux, c'est-à-dire que quand on rencontre le virus on est éventuellement plus sensible.

Est-ce aussi dû à l'abandon des réflexes liés au Covid-19 ?

Oui, on est dans une situation où certaines épidémies sont plus sévères cette année parce qu'on a laissé tomber un certain nombre de gestes barrières. Je crois qu'il faut recommander aux personnes à risque l'usage du masque parce qu'il protège de l'ensemble des virus qui se transmettent par aérosols ou micro gouttelettes. Les virus respiratoires comme la grippe, sont des virus qui se transmettent comme ça et donc le masque protège contre ces différents types de virus.

Est-il encore temps de se vacciner ?

C'est limite. Ca dépend évidemment de combien de temps l'épidémie va perdurer. On sait très bien que la vaccination n'a pas d'effet immédiat, qu'il y a une grosse dizaine de jours entre le moment où on est vacciné et celui où on est protégé. Santé publique France laisse supposer qu'on n'est pas très loin du pic de propagation du virus, donc c'est un peu tard. Mais il est encore temps de se faire vacciner parce que le virus circule abondamment, ça peut aider les personnes à risque à se protéger dans une dizaine de jours.