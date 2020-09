Grippe : les pharmaciens demandent à vacciner plus largement

Normalement, le vaccin contre la grippe est destiné en priorité aux personnes fragiles. Face à l'épidémie de coronavirus, les pharmaciens appellent à vacciner l'ensemble des adultes.

Les pharmaciens de ville ont demandé mercredi 9 septembre à pouvoir vacciner contre la grippe l'ensemble des adultes, afin d'améliorer la couverture vaccinale en cette période de pandémie de Covid-19, si les stocks le permettent. "Nous voulons étendre la vaccination aux adultes, même à ceux qui ne sont pas dans la cible", a indiqué Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) lors d'une conférence de presse.

La campagne de vaccination contre la grippe vise en priorité les personnes fragiles face au virus : plus de 65 ans, personnes atteintes d'une maladie chronique (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire...) ou d'une obésité sévère et femmes enceintes. Toutes les personnes majeures éligibles peuvent retirer le vaccin à la pharmacie sur présentation de leur bon de prise en charge de l'Assurance maladie et se faire vacciner au choix par un médecin, un infirmier, une sage-femme ou un pharmacien volontaire.

Accélérer la vaccination des adultes

Chaque année, la grippe saisonnière touche 2 à 6 millions de personnes. Elle entraîne des dizaines de milliers de passages aux urgences et fait 10.000 morts en moyenne. "Si on cumule grippe et Covid, c'est la panique", a alerté Gilles Bonnefond. Selon lui, les pouvoirs publics rechignent à étendre leur autorisation de vaccination à l'ensemble de la population adulte par peur de pénurie mais "les industriels ont mis à peu près 20% de doses supplémentaires sur le marché français, c'est beaucoup", assure-t-il.

L'USPO propose de comptabiliser les doses disponibles mi-novembre pour voir s'il est possible "d'augmenter la couverture vaccinale". Les adultes qui ne présentent pas de risque de complication "vont voir leur papa et leur maman en Ehpad, côtoient des gens fragiles. S'ils se protègent, ils protègent leur famille", a martelé Gilles Bonnefond. "Or pour ces gens qui sont en pleine forme, il faut que ça aille vite. Ils n'ont pas envie de passer 2 heures chez le médecin pour se faire vacciner", ajoute-t-il.