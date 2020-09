Grippe : l'appel à une large vaccination

Comme si une épidémie ne suffisait pas, une autre va bientôt débarquer. La traditionnelle grippe saisonnière arrive, et elle est loin d'être anodine. L'an dernier, elle a provoqué 65 600 passages aux urgences, 10 700 hospitalisations et 1 890 admissions en réanimation. L'engorgement des hôpitaux, avec à la fois les malades du Covid-19 et ceux de la grippe, est à craindre. Pour éviter cela, la Haute autorité de Santé préconise une vaccination large, mais pas de toute la population. "Notre recommandation, c'est de vacciner le plus possible les gens qui sont dans les recommandations du calendrier vaccinal, à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans, et les personnes qui ont des pathologies qui les rendent plus fragiles vis-à-vis de la grippe", explique Elisabeth Bouvet, infectiologue et présidente de la Commission technique des vaccinations à la Haute autorité de Santé.

Le vaccin ne protège pas du Covid

L'an dernier, seules 45 % des personnes à risques et 35 % des professionnels de santé s'étaient fait vacciner. Une vaste campagne va débuter mi-octobre, qui visera 12 millions de personnes. Le groupe Sanofi-Pasteur, leader mondial des vaccins contre la grippe, a démarré sa production dès le mois de février. Le groupe a augmenté ses volumes de 20 % par rapport à l'an dernier. 250 millions de doses vont être produites, dont environ 13 millions à destination de la France. Selon certains infectiologues, ce vaccin contre la grippe n'offrira pas de protection contre le Covid. "Selon les données qu'on a, le vaccin contre la grippe n'impactera pas d'autres infections virales", résume le Pr Jean-Dabiel Lelièvre, chef du service d'immunologie et des maladies infectieuses à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil (Val-de-Marne).

