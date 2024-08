Grippe aviaire : "On va relancer une grande campagne de vaccination à partir du 1er octobre", annonce Marc Fesneau

Alors qu'un foyer de grippe aviaire a été détecté la semaine dernière dans un élevage de volailles en Ille-et-Vilaine, la vaccination des élevages va reprendre. "On va relancer une grande campagne de vaccination parce qu’elle a démontré son efficacité" et elle débutera "à partir du 1er octobre", déclare Marc Fesneau, ministre démissionnaire de l’Agriculture sur franceinfo mardi 20 août. Il y a eu "10 cas l’an dernier, 300 l’année précédente", rappelle-t-il. Il s'agit d'un "geste important pour les éleveurs" car il y a "beaucoup d'inquiétude", de "drames économiques et humains" derrière cette maladie. Le cas découvert dans un élévage de l'ouest du pays "le premier foyer de grippe aviaire confirmé en France depuis le 16 janvier", avait précisé le ministère de l'Agricutlure, lundi 12 août.

🔴 Retour de la grippe aviaire ➡️ " On va relancer une grande campagne de vaccination ", assure Marc Fesneau, ministre démissionnaire de l’agriculture et président du groupe Modem à l’Assemblée nationale. pic.twitter.com/DPNF8WffvP — franceinfo (@franceinfo) August 20, 2024

L'État va moins prendre en charge la vaccination

Cette campagne de vaccination dans les élevages sera "prise en charge par l'État à hauteur de 70%", contre 85% l'année dernière parce qu'il faut que la vaccination "puisse être prise en charge par la filière" dans les années à venir. "On ne peut pas en permanence faire appel à l'État", insiste le ministre démissionnaire de l'Agriculture qui rappelle que la campagne de vaccination passée a "coûté 100 millions d'euros". "On est le seul pays à avoir pris en charge les pertes des agriculteurs et des éleveurs à cette hauteur-là."