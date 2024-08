Un foyer de grippe aviaire détecté dans un élevage de volailles en Ille-et-Vilaine

Un foyer de grippe aviaire a été détecté lundi 12 août dans un élevage de volailles en Ille-et-Vilaine, a annoncé mardi le ministère de l'Agriculture. Il s'agit du "premier foyer en élevage confirmé en France" depuis le 16 janvier, précise cette même source sans toutefois donner la localisation exacte de l'exploitation. "Des zones réglementées ont été mises en place autour de l'exploitation touchée", a fait savoir le ministère dans un communiqué mardi soir, soulignant que "le risque IAHP [influenza aviaire hautement pathogène] demeure 'négligeable' sur le territoire national".

"L'hypothèse principale est une contamination via la faune sauvage", avance le communiqué qui note que le foyer a été identifié "à proximité d'une zone naturellement exposée aux contaminations via la faune sauvage" et que "plusieurs cas ont été observés sur des oiseaux marins le long de la côte bretonne ces dernières semaines".

Conformément aux règles de gestion sanitaire, le foyer a été dépeuplé et sera désinfecté tandis qu'une zone de protection (3 km autour du foyer) et une zone de surveillance (10 km) ont été instaurées. Afin de maîtriser le risque de diffusion du virus, les mouvements de volailles sont interdits dans ces zones où des mesures sanitaires strictes doivent être observées, et où la surveillance des élevages est renforcée.

En conséquence de cette détection, la France perd son statut "indemne d'IAHP". Ce statut pourra être recouvré 28 jours après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection et en l'absence de nouveaux foyers. Le niveau de risque pour la maladie reste pour l'heure "négligeable", comme c'est le cas depuis le 3 mai 2024, d'après la même source.