Sur les réseaux, on retrouve une multitude de théories selon lesquelles Bill Gates, le fondateur de Microsoft, chercherait à tirer partie de la crise de Covid-19 pour servir ses intérêts. "Voici la plus commentée actuellement : 'La campagne de vaccination mondiale voulue par Bill Gates, on en parle ? L'idée de ce certificat numérique utilisé à des fins notamment de flicage via les possibilités de la nanotechnologie fait froid dans le dos'", rapporte notre journaliste Julien Pain.

Un système testé par exemple en Corée du Sud

D'où vient cette idée d'implant qui viserait à nous géo-localiser ? "Tout est parti d'un message posté par Bill Gates sur Reddit : 'Nous aurons un jour des certificats numériques pour savoir qui a guéri, qui a été testé et qui a reçu le vaccin', reprend le journaliste. À quoi fait-il référence ? Le philanthrope a précisé à Reuters qu'il fallait proposer aux personnes testées de s'enregistrer sur un site internet où elles seraient géo-localisées". Il s'agit d'un système qui a été testé en Corée du Sud, par exemple, et qui peut poser des questions en matière de vie privée. "Mais on est tout de même très loin d'un traçage par nanotechnologie", assure Julien Pain.