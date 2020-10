Voyage : les compagnies cassent les prix

Partir pour Djerba (Tunisie), Ajaccio (Corse-du-Sud) ou Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) n’a jamais été aussi avantageux. Beaucoup de destinations affichent des prix imbattables ces dernières semaines. Les compagnies et les voyagistes répondent ainsi à l’effondrement du trafic avec des promotions, explique l'édition du 19/20 du dimanche 11 octobre.



Les réservations en chute libre

Dans une agence de voyages spécialisée, une cliente se renseigne pour rendre visite à sa famille pendant les vacances. Les employés lui expliquent les contraintes sanitaires, mais ça ne la décourage pas. Pour le patron, on atteint des tarifs inédits. "On constate des différences de prix par rapport aux promos les plus basses des années précédentes de l’ordre de 20 à 30%", précise Cédric de Laprade. Les réservations chutent jusqu’à -70% sur certains sites de vente de voyages.



