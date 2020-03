"Virus chinois", "rumeurs abracadabrantes" : passe d'armes entre Pékin et Washington autour du coronavirus

La rivalité Washington-Pékin n'a pas été mise en sourdine par la lutte contre le Covid-19. La tension entre les deux pays a même grimpé mardi 17 mars, la Chine se disant "indignée" par un tweet de Donald Trump parlant d'un "virus chinois". De son côté, un porte-parole de la diplomatie chinoise a évoqué, sans preuve, l'hypothèse que l'armée américaine ait pu introduire l'agent pathogène dans son pays.

"Les États-Unis soutiendront vigoureusement les secteurs d'activités, comme les compagnies aériennes et autres, qui sont particulièrement touchées par le virus chinois", a tweeté le président américain lundi soir .

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!