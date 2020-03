DIRECT. Coronavirus : un confinement inédit entre en vigueur en France à midi

Ce qu'il faut savoir

Confinement : jour 1. Mardi 17 mars, au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, pendant laquelle le chef de l'Etat a annoncé de nouvelles restrictions de déplacements visant les Français, le pays va vivre, à partir de la mi-journée, sa première expérience d'un confinement semblable à ce qui a été mis en place quelques jours plus tôt en Italie. Des mesures strictes appliquées afin de tenter d'endiguer la propagation de l'épidémie de coronavirus.

Les contaminations au Covid-19 ont marqué une nouvelle progression dans le pays lundi. En effet, 1 210 cas et 21 décès supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures, portant le total respectivement à 148 décès et 6 633 cas détectés depuis le début de l'épidémie en France, selon Santé publique France.

Deux Conseils des ministres et un projet de loi. Afin de mettre en œuvre rapidement ces mesures d'urgences pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus, deux conseils des ministres se tiendront mardi puis mercredi, a indiqué l'Elysée. Le premier se tiendra mardi à 10h30, dans un format particulier avec la présence physique de neuf ministres, ceux qui participent au Conseil de défense, tandis que les autres y participeront par visioconférence par mesure de précaution sanitaire. Emmanuel Macron a indiqué qu'un projet de loi "permettant de répondre à l'urgence" y serait présenté, puis le lendemain devant le Parlement. Il devrait être soumis au Conseil d'Etat dès mardi.

100 000 policiers mobilisés. Le dispositif de contrôle des déplacements mis en place mardi mobilisera 100 000 membres des forces de l'ordre, a déclaré le ministre de l'Intérieur. "Ce dispositif reposera sur des points de contrôle fixes mais aussi des points de contrôle mobiles, à la fois sur les axes principaux mais aussi sur les axes secondaires, partout sur le territoire national", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Dès lundi soir, Christophe Castaner a donné ordre aux forces de sécurité intérieures de se déployer sur le terrain et de préparer la mise en place des contrôles.



Un document à télécharger pour se déplacer. Toutes les personnes devront être en mesure de justifier leurs déplacements, y compris les piétons. "Chaque personne devra se munir d'un document attestant sur l'honneur (...) la nature de son déplacement, sa destination et ses raisons", a également précisé Christophe Castaner. Ce document sera téléchargeable à partir de minuit sur le site du ministère de l'Intérieur puis progressivement sur l'ensemble des sites publics. "La violation de ces règles, actuellement punie d'une amende de 38 euros, pourrait être portée très rapidement à un niveau supérieur qui pourrait être de 135 euros", a encore dit le ministre de l'Intérieur. Des exceptions pourront être tolérées pour les déplacements entre le lieu de travail et le domicile quand ils sont indispensables, pour faire des courses ou les besoins de première nécessité (aliments, produits de première hygiène).

Une réunion extraordinaire des 27 pays de l'UE. Mardi, une réunion extraordinaire des 27 dirigeants de l'Union européenne se déroulera, afin de mettre en oeuvre les mesures annoncées ces dernières heures par les pays membres et de coordonner la lutte contre l'épidémie.