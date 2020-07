VIDEO. Rencontres économiques Aix-en-Seine, jour 1 : suivez les débats de l'après-midi en direct

300 personnalités débattent de l’après-crise du coronavirus, lors des Rencontres économiques Aix-en-Seine, les 3, 4 et 5 juillet : suivez les débats du vendredi après-midi et participez.

Au programme de cette première après-midi des Rencontres économiques Aix-en-Seine, vendredi 3 juillet, après l'ouverture et la session inaugurale (comment le cours de notre histoire a-t-il changé ?) : une série de sessions (Comment le cours de notre histoire a changé ? Haro sur la mondialisation, L'État aux commandes de l’économie, Affronter les changements climatiques, Réguler les inégalités, Réorganiser le système de santé et de dépendance, Réinventer les institutions rejetées, Consommer à l’heure des grands dérèglements, Bâtir une justice fiscale au service de la justice sociale, Reconsidérer la santé au niveau planétaire, Apaiser les colères sociales, Assurer la cohésion sociale face au défi démographique, Les territoires face à la mobilité).

A ces sessions thématiques s'ajoutent trois grands témoins (Margrethe Vestager, Ross McInness, Thomas Buberl), un débat (Réunir une France fracturée) et une session spéciale : préserver l’Afrique d’une crise de la dette.

Vous pouvez suivre chacune de ces interventions en vidéo, en direct ou en différé. Vous pouvez aussi participer au débat et suivre les questions du public via le module des commentaires, après avoir sélectionné l'événement de votre choix dans le menu déroulant.

Ouverture des Rencontres économiques – Aix-en-Seine

13h30 - 14h00. Les intervenants : Paul Hermelin (président du Conseil d'administration de Capgemini), Sibyle Veil (PDG de Radio France). Coordinateur : Jean-Hervé Lorenzi (président du Cercle des économistes).

Session inaugurale : comment le cours de notre histoire a-t-il changé ?

14h00-15h00. Intervenants : Nadia Calviño (vice-présidente et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique de l'Espagne), Mohamed el-Baradei (directeur général émérite de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, Prix Nobel de la Paix 2005), Louise Mushikiwabo (Secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie), Françoise Nyssen (présidente du conseil d'administration des éditions Actes Sud, ancienne ministre de la Culture de la France).

Session 1 : haro sur la mondialisation

15h00-16h05. Intervenants : Carolyn Fairbairn (directrice générale Confederation of British Industry), Ian Goldin (professeur Oxford University), Sergei Guriev (professeur d'économie Sciences po Paris-CEPR), Thierry Jadot (président France, Mena et Turquie de Dentsu Aegis Network), Kevin O’Rourke (professeur NUY Abu Dhabi), Michael O’Sullivan (auteur).

Session 2 : l'État aux commandes de l’économie

15h00-16h05. Intervenants : Chakib Benmoussa (ambassadeur de Sa Majesté le roi du Maroc en France, président de la Commission spéciale sur le modèle de développement), Henrik Enderlein (professeur Hertie School of Governance), Eeva Furman (directrice Environment Policy Centre, Finnish Environment Institute), Jean-Louis Girodolle (directeur général Lazard France), Olli Rehn (gouverneur Bank of Finland), Karien Van Gennip (présidente directrice générale ING Bank France).

Session 3 : affronter les changements climatiques

15h00-16h05. Intervenants : Bertrand Camus (directeur général Suez), Catherine Guillouard (présidente directrice générale Groupe RATP), Jean-Marc Jancovici (fondateur et président The Shift Project), Sylvie Jehanno (présidente directrice générale Dalkia), Denis Lucquin (managing partner Sofinnova Partners), Sara Menker (Founder & CEO Gro Intelligence).

Session 4 : réguler les inégalités

15h00-16h05. Intervenants : Bibek Debroy (chairman, economic advisory council to the Prime Minister, gouvernement de l'Inde), Elsa Fornero (professeure à l'université de Turin), Kevin Sneader (global managing director McKinsey&Company), Mark Stabile (stone chaired professor in wealth inequality and professor of economics, Insead), Gabriel Zucman (prix du meilleur jeune économiste, associate professor of economics at the University of California, Berkeley).

Grand témoin : une Europe plus forte dans le monde avec Margrethe Vestager

16h05-16h25. Intervenante : Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne.

Session 5 : réorganiser le système de santé et de dépendance

16h25-17h30. Intervenants : Roselyne Bachelot (ancienne ministre de la Santé de la France), Bernard Bensaid (président Doctegestio), Frédéric Collet (président Leem), Sylvain Rabuel (président groupe Domusvi), Jean Rottner (président de la région Grand-Est), Aurélien Rousseau (directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France).

Session 6 : réinventer les institutions rejetées

16h25-17h30. Intervenants : Julia Cagé (assistant professor of economics Sciences Po Paris), Jean-Frédéric de Leusse (président du directoire UBS), Martial Foucault (directeur Cevipof-Sciences Po), Randall Kroszner (Norman R. Bobins professor of economics, The University of Chicago Booth School of Business), Gabriel Makhlouf (gouverneur de la Banque centrale d'Irlande), Paul Tucker (fellow Harvard Kennedy School, ancien deputy governor de la Bank of England).

Session 7 : consommer à l’heure des grands dérèglements

16h25-17h30. Intervenants : Lucie Basch (fondatrice et présidente de Too Good To Go), Alain Bazot (président UFC-Que Choisir), Guillaume Charlin (managing director and senior partner – head of BCG France), Philippe Guillemot (directeur général groupe Elior), Christiane Lambert (présidente FNSEA), Laurent Vallée (secrétaire général Carrefour).

Session 8 : bâtir une justice fiscale au service de la justice sociale

16h25-17h30. Intervenants : Mauricio Cardenas (visiting professor and visiting senior research fellow Columbia University), Pascal Saint-Amans (directeur Centre for Tax Policy and Administration à l'OCDE), Hubert Segain (head of corporate Herbert Smith Freehills), Mohamed Soual (adviser to the CEO and chief economist groupe OCP), Jakob Von Weizsäcker (chief economist au ministère des Finances de l'Allemagne).

Grand témoin : quel futur pour l’industrie aéronautique ? avec Ross McInness

17h30-17h50. Intervenant : Ross McInnes (président du conseil d'administration de Safran).

Session 9 : reconsidérer la santé au niveau planétaire

17h50-18h55. Intervenants : Sylvie Briand (directrice du Department of global infectious hazard preparedness à l'OMS), Christian Clot (founder & CEO Human Adaptation Institute), Martin Fitchet (global head, global public health Johnson & Johnson), Gargee Ghosh (présidente global policy and advocacy Bill & Melinda Gates Foundation), Yvonne Mburu (conseil présidentiel pour l'Afrique), Tilman Ruff (professeur associé University of Melbourne).

Session 10 : apaiser les colères sociales

17h50-18h55. Intervenants : Clémentine Autain (députée), Moussa Camara (fondateur de l'ONG Les Déterminés), Jean Viard (directeur de rechercher au CNRS).

Session 11 : assurer la cohésion sociale face au défi démographique

17h50-18h55. Intervenants : Myriam Durand (directrice générale Moody's France), Emmanuel Jimenez (senior fellow International Initiative for Impact Evaluation), Shekhar Shah (directeur général du

National Council of Applied Economic Research de l'Inde), Magda Tomasini (directrice de l'Institut national d'études démographiques, INED).

Session 12 : les territoires face à la mobilité

17h50-18h55. Intervenants : Marwan Jassim Al Sarkal (executive chairman Sharjah Investment and Development Authority Shurooq), Jean-Pierre Farandou (président directeur général SNCF), Karl-Heinz Lambertz (président de la Communauté germanophone de Belgique), Johanna Rolland (maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole), Rémy Weber (président du directoire La Banque Postale).

Grand témoin : assurer l’avenir, avec Thomas Buberl

18h55-19h15. Intervenant : Thomas Buberl, directeur général d'Axa.

Débat : réunir une France fracturée

19h15-20h00. Intervenants : Xavier Bertrand (président de la région Hauts-de-France), Cynthia Fleury-Perkins (philosophe, professor holder of the chair “humanities and health”, holder of the chair “philosophy at the hospital” au Conservatoire national des arts et métiers), Yves Veyrier ( secrétaire général de Force Ouvrière), Philippe Wahl (président directeur général du groupe La Poste).

Session spéciale : préserver l’Afrique d’une crise de la dette

20h00-21h00. Intervenants : Carlos Lopes (high representative for partnerships with Europe à la Commission de l'Union africaine, professeur à l'Université du Cap), Yoshifumi Okamura (ambassadeur, représentant permanent du Japon à l'OCDE), Arkebe Oqubay (senior minister), Mario Pezzini (directeur du Centre de développement de l'OCDE).

