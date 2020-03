VIDEO. Qui est José Andrés, le chef étoilé engagé auprès des plus démunis ?

Enfant, il tombe amoureux de la cuisine en préparant des paellas dans la forêt avec son père, prenant en charge le feu. À 18 ans, à l'heure de son service militaire, il est assigné à un poste de cuisinier, d'abord pour un amiral puis sur un navire de l'armée. À 19 ans, il rencontre le célèbre chef espagnol Ferran Adrià mais il est renvoyé de son restaurant deux ans plus tard et décide de s'installer aux États-Unis avec seulement 50 dollars en poche.

En 1993, il devient le chef de Jaleo, à Washington, contribuant ainsi à rendre populaires les tapas espagnoles aux États-Unis. C'est notamment ce restaurant qu'il transformera en cuisine communautaire en mars 2020. À 33 ans, il ouvre son propre restaurant Zaytinya, toujours à Washington.

Un chef engagé

À 40 ans, au lendemain du tremblement de terre en Haïti, il décide de créer l'organisation World Central Kitchen pour apporter des repas aux personnes sinistrées. À 47 ans, il reçoit des mains de Barack Obama la médaille nationale des Humanités.

En 2017, l'ouragan Maria frappe très durement Porto Rico. Plus de 3,6 millions de repas y seront servis. En 2019, il a fourni plus de 10 millions de repas aux victimes de 19 catastrophes naturelles ou situations d'urgence aux États-Unis et à l'étranger.

Le 15 mars 2020, il décide de fermer ses restaurants de New York et Washington et d'en transformer certains en cuisines communautaires pour fournir des repas aux plus démunis.