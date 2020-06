VIDEO. Porter le masque pendant la canicule : insupportable mais indispensable

Garder le masque sur son nez et sa bouche, c'est presque un acte héroïque depuis l'arrivée des fortes chaleurs. Les ouvriers sur les chantiers, les serveurs dans les cafés et certains commerçants n'ont pas d'autres choix. Anaïs Coulon, coiffeuse à Limoges explique le soulagement que représentent les rares moments de répits.

Dès qu'on peut, entre chaque cliente, on va derrière et on respire un peu. Le temps qu'on mange on l'enlève aussi.