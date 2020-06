Coronavirus : le virus circule toujours en France

C’est à Belbeulf, en Seine-Maritime, que l’un des derniers foyers de Covid-19 a été identifié. Samedi 20 juin, la France en compte 125. Dans le petit village de 3 000 habitants situés du sud de Rouen, 13 personnes d’une même famille ont été testées positives au Covid-19 et mises en quarantaine. Les tests sont l'unique moyen de couper rapidement la chaîne de transmission.

251 foyers depuis le 9 mai

À Sarcelles (Val-d'Oise) un centre de dépistage gratuit accueille un flux continu d’habitants, désireux de savoir s’ils ont contracté le virus ou pas. Il a été installé ici car en deux semaines, 30 nouveaux cas ont été identifiés. C’est six fois plus que la moyenne d’Île-de-France. Avec ces tests, l’agence régionale de santé veut repérer les personnes contagieuses. Les foyers épidémiques sont toujours plus nombreux. Depuis le 9 mai dernier, 251 ont été identifiés.

