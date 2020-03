VIDEO. Municipales 2020 et coronavirus : "Nous prendrons les mesures nécessaires" pour le second tour, affirme Edouard Philippe

Y aura-t-il un second tour ? Face au taux d'abstention record au premier tour de ces élections municipales, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé, dimanche 15 mars, que le gouvernement consulterait à nouveau, "en début de semaine", le conseil scientifique qui suit l'épidémie de Covid-19, ainsi que les représentants des principaux partis politiques afin de statuer sur la tenue du second tour du scrutin.



"C'est dans une transparence totale, en prenant en compte les recommandations sanitaires, et, je l'espère, dans un esprit de consensus républicain, que nous prendrons les mesures nécessaires", a déclaré le Premier ministre. A la suite de l'annonce des premiers résultats du premier tour des élections municipales, Marine Le Pen, Yannick Jadot et d'autres responsables de partis politiques ont appelé à reporter le second tour à cause de l'épidémie de coronavirus.