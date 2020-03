VIDEO. Malgré le confinement, une jeune Américaine a eu droit à une belle surprise pour son anniversaire

C'est un anniversaire dont elle se souviendra longtemps. Alors qu'un tiers des Américains sont confinés face à la pandémie de coronavirus, la famille d'Alexa, 11 ans, qui vit à Dix Hills (Etat de New York), a réussi à organiser une belle surprise pour l'anniversaire de la jeune fille, lundi 23 mars. Les proches et amis d'Alexa ont défilé en voiture devant le domicile familial, certains montrant par la fenêtre du véhicule des pancartes décorées par leurs soins. En prime, Alexa a même eu droit à des ballons et quelques petits cadeaux d'anniversaire.

D'Est en Ouest, les gouverneurs des Etats américains les plus touchés par l'épidémie de Covid-19 ont récemment mis en place un confinement total des populations. C'est notamment le cas de l'Etat de Washington, de New York, de la Californie ou encore de la Louisiane, qui comptabilisent à eux seuls plus de 40 000 cas avérés. Pour l'heure, le président américain, Donald Trump, a certes décrété un "état d'urgence" face à ce virus, mais refuse catégoriquement d'imposer un confinement national.