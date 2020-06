VIDEO. "La reprise dans les transports ne peut pas se faire au détriment des voyageurs", affirme Jean-Baptiste Djebbari

"La reprise ne peut pas se faire au détriment des voyageurs", a affirmé sur franceinfo jeudi 4 juin Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État aux Transports. Il a noté que "l'ensemble des opérateurs de transports, la SNCF et l'aérien ont creusé beaucoup de pertes, ont fait peu de recettes" à cause de l'épidémie de coronavirus et du confinement. Mais il l'a assuré, malgré ces pertes, qualifiées de "majeures", "on ne se rattrapera pas sur les clients, mais sur la capacité à les faire revenir".

Personne ne comprendrait que le pass Navigo double pour éponger les pertes. Jean-Baptiste Djebbari à franceinfo

Jean-Baptiste Djebbari a détaillé la "politique de reconquête des clients de la SNCF". Il a ainsi confirmé "une opération tarifaire qui vise à proposer plus de trois millions de billets à moins de 49 euros pour l'été", qui sera précisée par le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, "la semaine prochaine".

Cette "politique commerciale de reconquête", selon les mots du secrétaire d'État, "concernera essentiellement les trains longue distance, donc les TGV, les Intercités pour se déplacer un peu loin". Jean-Baptiste Djebbari a par ailleurs indiqué que ces billets accompagnent "un retour de la fréquentation" observée par la SNCF : "On est environ aujourd'hui à 36% de la fréquentation habituelle". "La SNCF a annoncé faire opérer 100% des trains du quotidien, les TER et les Transilien à compter du 15 juin et avoir 100% des TGV à compter du 24 juin", a rappelé le secrétaire d'État.