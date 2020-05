VIDEO. "Il faut faire attention, mais il faut que la vie reparte" : en Vendée, le cinéma se déconfine en plein air

Il y a comme un air des États-Unis dans les années 60, en ce moment aux Herbiers (Vendée). Pour le week-end de l'Ascension, l'association qui gère le cinéma municipal "Grand Écran", fermé depuis le confinement, propose des séances de cinéma en plein air au volant de sa voiture. Avec ce "déconciné", une dizaine de films sont projetés sur grand écran dans un champ. Les clients, une centaine de voitures jeudi 21 mai à la nuit tombée, n'ont plus qu'à se garer et regardent le film sans quitter leur véhicule, en toute sécurité.

Pop-corn et enceinte Bluetooth connectée à l'autoradio, tout est fait pour recréer l'ambiance des salles obscures et profiter au mieux du spectacle. Un concert de klaxons accompagne le générique de Bohemian Rhapsody, à l'affiche ce soir-là. Les spectateurs, confinés, apprécient l'expérience inédite et sécurisée. Les pieds sur le tableau de bord, certains n'hésitent pas à se mettre à l'aise. À travers les fenêtres entrouvertes des voitures s'échappent les airs fredonnés de Queen, le biopic du groupe de Freddy Mercury qui est à l'écran. Les spectateurs en redemandent, même après le déconfinement.