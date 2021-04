"Je trouve cette affaire assez fumeuse. Maintenant le principal accusateur des ministres dit que c'est de l'humour", a réagi lundi 5 avril sur franceinfo Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement, après la diffusion d'un reportage vendredi sur M6 sur l'organisation de "fêtes clandestines" de haut standing à Paris.

Le procureur de la République de Paris a saisi dimanche la Brigade de répression de la délinquance à la personne d'une enquête des chefs de mise en danger d'autrui et de travail dissimulé. Dans ce reportage, une source anonyme assurait que des ministres participaient à ce genre de repas avant de se rétracter après avoir été identifiée. L'avocat de Pierre-Jean Chalençon, propriétaire du "Palais Vivienne" mis en cause dans ce reportage a assuré dimanche soir que son client faisait seulement de l'"humour" quand il avait assuré que des ministres participaient à de tels repas.

"Bien sûr qu'il faut une enquête pour savoir s'il existe des restaurants clandestins et s'ils existent il faut les fermer et sanctionner, assure Emmanuelle Wargon. Je ne crois pas que mes collègues puissent aller dans des restaurants clandestins. C'est vraiment une hypothèse qui ne me paraît pas solide. S'il y a avait un problème il y aurait une sanction, mais je n'y crois pas."