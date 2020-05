VIDEO. Déconfinement : Emmanuel Macron évoque "une autre organisation" de l'école, "autour de quatre temps de la vie" des élèves

Emmanuel Macron de retour en classe. Le chef de l'Etat s'est rendu dans une école élémentaire de Poissy (Yvelines), mardi 5 mai, pour évoquer la question délicate de la rentrée des classes, à cinq jours du début du déconfinement. "Il y aura une autre organisation : les classes seront plus petites, le temps sera organisé différemment, autour de quatre temps de la vie des enfants", a-t-il affirmé lors d'une interview télévisée, après cette visite.

"Il y aura le temps où les enfants sont à l'école (...) dans une classe. Il y aura le temps où les enfants auront de l'étude dirigée, ce qui permet d'avoir des classes moins nombreuses, a détaillé Emmanuel Macron. Il y aura le temps où, avec les communes et avec un engagement financier de l'Etat, on va organiser une vie qui est pédagogique, mais non scolaire. C'est ce que le ministre [de l'Education] a appelé les '2S2C' : on va faire du sport, du civisme, de la culture… On va demander aux acteurs sportifs et culturels de s'engager avec nous à l'école, (...) sur la base du volontariat. Et puis il y aura un temps qui continuera à se faire à distance, à la maison."

S'il a dit entendre les inquiétudes des maires et des enseignants à l'approche de la réouverture des écoles, le chef de l'Etat a souligné que "dans la vie d'un enfant, rester deux mois à la maison, c'est quand même très traumatisant". Il a affirmé que son objectif était que "tous les enfants qui ont besoin de revenir à l'école, parce qu'ils sont décrocheurs, parce qu'ils sont dans des familles qui n'arrivent pas bien à les aider, parce que les parents doivent retravailler, (...) puissent trouver une école ouverte avec un temps aménagé".