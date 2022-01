"Le télétravail, c'est l'élément clé de cette rentrée", a assuré lundi 3 janvier sur franceinfo Thomas Fatome, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, alors que les nouvelles règles concernant l'isolement et le télétravail entrent en vigueur. Tous ceux qui le peuvent doivent notamment télétravailler jusqu'à 4 jours par semaine.

Parmi ces nouvelles règles, les cas contacts ne seront plus soumis à une quarantaine s'ils sont vaccinés. "Prudence, il faut bien respecter les gestes barrières, porter le masque et au moindre doute, vous télétravaillez si vous le pouvez, c'est toujours la clé", a-t-il expliqué. "Et si vous avez des symptômes, on vous invite à rester chez vous", a-t-il ajouté, rappelant que pour les cas contacts, l'Assurance maladie prend désormais en charge deux autotests pour suivre au plus près la situation. Un certificat à remplir sera par ailleurs disponible dès mardi 4 janvier pour obtenir ces autotests gratuitement pour les cas contacts.

"S'isoler dès qu'on est positif"

L'isolement des cas positifs change également. Un isolement de 7 jours est prévu pour les vaccinés qui peut être ramené à 5 en cas de test négatif, et un isolement de 10 jours pour les non-vaccinés, qui peut être ramené à 7 jours. "Ce qui ne change pas, c'est qu'il faut s'isoler dès qu'on est positif", a résumé Thomas Fatome, tout en appelant à nouveau à la vaccination qui offre "moins de contraintes".

Les règles changent aussi pour les enfants de moins de 12 ans, et notamment dans les écoles. Si un élève est positif, tous ses camarades doivent se faire tester trois fois, d'abord avec un PCR ou un antigénique, puis deux autotests à deux jours d'écart. "Pour maintenir les écoles ouvertes, il faut tester plus, c'est clair", a justifié le directeur de la CNAM, précisant que les enfants continuent d'aller à l'école en attendant les résultats de leurs tests. "C'est très important qu'on puisse garantir qu'il y ait le moins de cas possibles à l'école."