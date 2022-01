DIRECT. Covid-19 : le pass vaccinal arrive à l'Assemblée nationale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: L'actu, c'est aussi le débat houleux sur l'énergie. Ce matin, le journal Les Echos revient sur le projet dévoilé le 31 décembre par Bruxelles visant à labéliser comme "vertes" les centrales nucléaires et à gaz, sous certaines conditions. Un projet qui fait forcément débat.















: Ce matin, La Provence publie en une l'appel de 500 médecins de la ville qui appelle la population à se faire vacciner. "Dans quelques jours, nos réanimations seront pleines (...) Dans les réanimations, les malades du Covid que nous soignons ne sont pas vaccinés dans près de 90 % des cas", préviennent-ils.

: Qu'est-ce qui change à l'école. Ce matin dans les kiosques, les quotidiens reviennent largement, en ce jour de rentrée des classes, sur le plan dévoilé hier pour limiter l'impact de la cinquième vague dans les établissements scolaires.

















: Malgré la crainte de l’épidémie, la Chine se dit prête à accueillir les Jeux olympiques à partir du 4 février. Mais alors que l’arrivée de milliers athlètes et membres de délégations étrangères potentiellement contaminés par le variant Omicron pourrait provoquer l’apparition de foyers épidémiques, voici comment les autorités chinoises entendent faire face.

: La ville de Xi'an, dans le nord de la Chine, est confinée depuis douze jours. Le nombre de nouveaux cas de coronavirus est passé à 90 contre 122 la veille, selon les autorités loales. Alors que le pays suit une stratégie de "zéro Covid" avec des restrictions très sévères, le pouvoir a annoncé que deux hauts représentants du Parti communiste du district étaient démis de leurs fonctions.





: Pas de suspense cependant. L'adoption de la loi "renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire" ne fait aucun doute. Si Les insoumis, le Rassemblement national et les communistes, voteront contre, ces votes seront insuffisants pour faire capoter le texte au Parlement.

: En urgence, le pass vaccinal arrive à l'Assemblée nationale. Les députés examinent à partir d'aujourd'hui le projet de loi transformant ainsi le pass sanitaire. Le texte sera ensuite étudié au Sénat à partir de mercredi, la loi "renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire" devant entrer en vigueur dès le 15 janvier.

: Voici un premier point sur l'actualité de ce lundi :



• Les députés examinent à partir d'aujourd'hui le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. A compter de ce matin, les règles d'isolement des cas positifs et des cas contacts sont assouplies en France. Voici ce qu'il faut savoir si vous avez été contaminé ou en contact avec une personne positive.



• Moins de contraintes d'isolement, davantage de tests et de personnel... A l'occasion de la rentrée, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a détaillé son plan pour limiter l'impact de la cinquième vague dans les établissements scolaires.



• Après deux jours de critiques venues de la droite et de l'extrême droite, le drapeau européen suspendu sous l'Arc de Triomphe a été retiré. Il avait été installé de manière temporaire, sans drapeau français, pour célébrer la présidence française du Conseil de l'UE.

Les 9 et 10 janvier, Russie et Etats-Unis auront des pourparlers sur l'Ukraine à Genève.En attendant, le président américain Joe Biden a assuré dans la nuit à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un appel téléphonique dimanche que les Etats-Unis et ses alliés "répondront énergiquement" si la Russie envahissait l'Ukraine.

