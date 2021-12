Covid-19 : Jean Castex annonce que le télétravail devient "obligatoire" quand c'est possible, trois jours minimum par semaine

Contraindre les salariés à travailler chez eux pour limiter les cas de Covid-19 : le recours au télétravail "sera rendu obligatoire" à partir de la rentrée "pour tous les salariés pour lesquels il est possible", à raison de "trois jours minimum par semaine et quatre jours quand cela est possible". C'est ce qu'a annoncé Jean Castex, lundi 27 décembre, au cours d'une conférence de presse aux côtés du ministre de la Santé, Olivier Véran, après un conseil de défense sanitaire et un Conseil des ministres consacrés à la situation sanitaire.

>> Retrouvez les dernières informations après la conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran dans notre direct

La ministre du Travail, Elisabeth Borne, mènera mardi 28 décembre une concertation avec les partenaires sociaux à ce sujet, a ajouté le Premier ministre. Lors de son intervention, Jean Castex a précisé que la mesure prendrait effet "pour une durée de trois semaines" afin de réduire les interactions professionnelles.