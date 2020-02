VIDEO. Covid-19 : le ministre de la Santé annonce 20 nouveaux cas détectés en France

Vingt nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus ont été identifiés en France, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, jeudi 27 février. Ce qui porte à 38 le nombre total de personnes infectées ou ayant été infectées par le virus à l'échelle nationale depuis l'apparition de la maladie. Parmi eux, 12 patients sont guéris, deux sont décédés et 24 sont hospitalisés, dont deux sont dans un état grave.

Ce soir, nous faisons face à une augmentation sensible du nombre de cas sur notre territoire. Olivier Véran, ministre de la Santé

Sur ce total, 12 cas ont été diagnostiqués dans l'Oise où un enseignant de 60 ans est mort dans la nuit de mardi à mercredi après son transfert à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, a précisé le ministre. Ce regroupemeent "semble liés entre eux par une chaîne de contamination. Parmi ces personnes, trois ont été diagnostiquées sur une base militaire. La recherche et le diagnostique des personnes-contact se poursuit".

"Outre ce regroupement de malades dans l'Oise, cette hausse du nombre de cas identifiés s'explique pour part par la détection de personnes-contact des cas déjà confirmés, a continué le ministre. C'est le cas à Annecy au sein de la famille et d'un proche du patient hospitalisé depuis hier et dont l'état n'est pas inquiétant." Un homme de retour de Lombardie et son épouse ont été diagnostiqué positif, mardi et mercredi. Cette fois il s'agit de leur fille et de l'ami du couple.