VIDEO. Covid-19 : Guillaume Peltier appelle à une réouverture des bars et des restaurants "dès le début de la semaine prochaine"

Le vice-président délégué du parti Les Républicains (LR), Guillaume Peltier, a appelé sur franceinfo mardi 1er décembre à une réouverture des bars et des restaurants "dès le début de la semaine prochaine".

"Je demande au président de la République de recevoir immédiatement tous les représentants des restaurateurs et de prendre une décision pour que dès le début de la semaine prochaine, on puisse rouvrir les restaurants et les bars dans notre pays en respectant un protocole sanitaire strict", a déclaré le député.

"Incapacité du gouvernement à anticiper"

"On l'a bien fait en sortant du premier confinement au mois de mai", a ajouté le numéro 2 de LR, qui a estimé que la deuxième vague épidémique de Covid-19 n'était "certainement pas" liée aux restaurants et aux bars, mais due à "l'incapacité du gouvernement français à anticiper". Selon lui, il y a urgence à rouvrir ces établissements : "30% à 60% de nos restaurateurs en France vont mettre la clé sous la porte." 30% selon l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie (Umih) et "60% d'ici 12 mois s'il n'y a pas un électrochoc rapide", a assuré Guillaume Peltier.

La réouverture des restaurants est envisagée pour le 20 janvier, mais à la condition expresse que "la période des fêtes de fin d'année ne (se soit) pas traduite par un rebond de l'épidémie", a prévenu le Premier ministre le 26 novembre dernier.