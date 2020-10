VIDEO. Covid-19 : Emmanuel Macron invite les Français "à ne pas être plus de six à table" dans un cadre privé et "pas plus de six dans la rue non plus"

Emmanuel Macron invite les Français, partout dans le pays, à adopter une "règle de six" : limiter à six le nombre de personnes n'appartenant pas à son foyer dans un même rassemblement. "On essaie, quand on invite des amis, de ne pas être plus de 6 à table", comme au restaurant et "dans la rue", a-t-il expliqué mercredi 14 octobre, lors d'une allocution télévisée.

"Cette règle de six au maximum pour notre vie personnelle, il faut le faire", a-t-il préconisé, en recommandant aussi de "mettre au maximum le masque, y compris en famille ou entre amis".

Alors que le seuil des 1 500 patients traités en réanimation pour une infection au Covid-19 a été de nouveau franchi, lundi, pour la première fois depuis le 27 mai, le chef de l'Etat a annoncé une série de mesures pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie. Parmi elles, l'instauration d'un couvre-feu à partir de samedi 17 octobre entre 21h et 6h dans toute la région Ile-de-France ainsi que dans les métropoles de Lille, Rouen, Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Toulouse, Montpellier et Aix-Marseille.