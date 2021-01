VIDEO. Covid-19 : des grandes surfaces "ne respectent pas les règles, on va renforcer les contrôles" affirme Gabriel Attal

"On va renforcer les contrôles", a confirmé vendredi 15 janvier sur franceinfo Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, concernant l'application de la jauge dans les grandes surfaces. Le couvre-feu à partir de 18 heures va inciter les Français à aller faire les courses le week-end, ce qui devrait provoquer un afflux de clients.

Le porte-parole a admis qu'il avait constaté que certaines grandes surfaces ne contrôlaient pas la jauge des clients : "ll y a malheureusement toujours des exceptions, des structures qui ne respectent pas les règles. Il ne faut pas non plus considérer que c'est le cas partout". Mais "on va renforcer les contrôles. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre", a-t-il déclaré.

Aujourd'hui, "plusieurs dizaines de milliers de contrôles" ont été effectués sur les établissements recevant du public et notamment des supermarchés. Le protocole sanitaire impose une jauge de 8m2 par client et l'obligation pour les supermarchés de 400 m2 de mettre "une personne à l'entrée qui compte le nombre de personnes qui rentrent", a-t-il rappelé.

Un protocole sanitaire renforcé dans les cantines scolaires

Un protocole sanitaire renforcé sera appliqué dans les écoles notamment dans les cantines. Chaque classe devra déjeuner à la même table, ce qui devrait rallonger la durée du service. Du personnel supplémentaire pourrait être nécessaire : "On va continuer" à aider les collectivités locales et les établissements scolaires, car "les protocoles sanitaires sont compliqués" et "évoluent", a-t-il affirmé. "Je suis sûr que Jean-Michel Blanquer, dans les discussions qu'il a" avec les associations d'élus et notamment l'Association des maires de France "qu'il y a des discussions sur ce point-là et que, par ailleurs, tout le monde cherche à faire le mieux possible", a-t-il assuré.

Les travaux dirigés reprendront en demi-groupes le 25 janvier pour les étudiants en première année : "On va tout faire pour que pour les autres" étudiants, "progressivement, on puisse aussi élargir", a-t-il annoncé.