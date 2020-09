VIDEO. Covid-19 : "Dans les meilleurs scénarios optimistes, on pourrait avoir un vaccin au cœur de l'hiver", estime le PDG de l'Inserm

"Dans les meilleurs scénarios optimistes, on pourrait avoir un vaccin au cœur de l'hiver", contre le Covid-19 a déclaré Gilles Bloch, le président directeur général de l’Inserm, lundi 28 septembre sur franceinfo. "Il y a une mobilisation extraordinaire de la communauté scientifique, de la communauté industrielle, avec 300 projets qui sont lancés dans le monde entier", a-t-il poursuivi.

Selon Gilles Bloch, "on peut être raisonnablement optimistes car il y a des essais qui sont en phase trois", c'est à dire la dernière phase avant une possible commercialisation. "Ces essais sur des milliers de volontaires sains permettent de donner des éléments d'efficacité et de sécurité", poursuit le PDG de l'Inserm.



Dans un scénario pessimiste, "on pourrait trouver des vaccins faiblement efficaces", selon Gilles Bloch qui rappelle qu'aujourd'hui, "il n'y a pas de vaccin efficace contre un coronavirus développé".