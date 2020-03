VIDEO. Coronavirus : le coup de gueule de Michel Cymes contre les propos "irresponsables" de Nadine Morano

"Tenir des propos comme ça, c'est d'une grande irresponsabilité." C'est par ces mots que le médecin et présentateur Michel Cymès a réagi, dimanche 15 mars, aux critiques émises par Nadine Morano quelques minutes plus tôt sur le plateau de France 2. L'eurodéputée avait évoqué une "situation surréaliste" en France face à l'épidémie de Covid-19, fustigeant ce qu'elle considère être un "manque de coordination" entre le président, Emmanuel Macron, et son Premier ministre, Edouard Philippe. Nadine Morano avait concentré ses critiques sur le maintien du premier tour des élections municipales, signe selon elle que le gouvernement "n'a pas pris en compte la gravité de la situation". "Aujourd'hui, on sait très bien que la situation, elle est grave et sans doute beaucoup plus grave que ce que vous dites", a-t-elle dit lors d'un débat avec le secrétaire d'Etat Gabriel Attal.

" En tant que médecin, c'est insupportable d'entendre des propos comme ça", a déclaré Michel Cymes, après avoir évoqué comme exemple de transparence la publication régulière par les autorités des chiffres concernant l'épidémie de coronavirus.



